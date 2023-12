Vivek Bindra FIR News: 6 दिसंबर को शादी, 14 दिसंबर को केस दर्ज, कान का पर्दा फटा, मोबाइल तोड़ा, पूरे शरीर पर चोट निशान, जानें क्या लगे आरोप, देखें वीडियो

Highlights नोएडा सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया। पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया। आरोप की गहन जांच की जाएगी।

Vivek Bindra FIR News: उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने ‘मोटिवेशनल स्पीकर’ विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनकी पत्नी यानिका बिंद्रा के साथ मारपीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार विवेक बिंद्रा ने 6 दिसंबर को यानिका से शादी की थी। लेकिन आठ दिन बाद 14 दिसंबर को बिंद्रा के खिलाफ नोएडा सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया।

अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया। बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और संस्थापक और एक अच्छे प्रेरक वक्ता बिंद्रा पर 323, 504, 427 और 325 सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। नोएडा पुलिस कथित तौर पर मामले की जांच कर रही है और कहा है कि आरोप की गहन जांच की जाएगी।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार यानिका के भाई वैभव ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिंद्रा ने उसकी बहन को एक कमरे में बंद कर दिया, गालियां दीं और गंभीर शारीरिक हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसके पूरे शरीर पर चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि पिटाई के बाद महिला का कई दिन तक दिल्ली के निजी अस्पताल में उपचार चलता रहा। आरोप है कि महिला के साथ इस कदर मारपीट की गई है कि उनकी कान का पर्दा तक फट गया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वीडियो जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। यानिका को कथित तौर पर डॉक्टरों को अपनी चोट के निशान दिखाते हुए देखा जा सकता है। वैभव ने कहा, ''कान पर हमले के कारण वह ठीक से सुन भी नहीं पा रही है।'' उन्होंने बताया कि यानिका फिलहाल दिल्ली के कैलाश दीपक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है।

एक अन्य हाई-प्रोफाइल भारतीय प्रेरक वक्ता और यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो वायरल होने के बाद बिंद्रा को एक कथित घोटाले को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। माहेश्वरी ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर "अनवीलिंग ए मेजर स्कैम" शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया था।

