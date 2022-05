Visa Corruption Case: कार्ति चिदंबरम के करीबी माने जाने वाले भास्कर रमन को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, घूस लेकर चीनी नागरिकों को वीजा देने का आरोप

Highlights कार्ति चिदंबरम के करीबी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मंगलवार देर रात को हुई है। बताया जा रहा है कि वीजा भ्रष्टाचार के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है।

Visa Corruption Case: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के करीबी बताए जाने वाले एक शख्स को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने भास्कर रमन को गिरफ्तार किया है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे कार्ति चिदंबरम के नजदीकी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर को हुई यह गिरफ्तारी वीजा भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। सीबीआई अब रमन से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में पहले ही कार्ति चिदंबरम के घर और दफ्तर में छापे मार चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह गिरफ्तारी इसी छापेमारी के बाद और आधार पर हुई है।

CBI has arrested S Bhaskar Raman, a close associate of Congress leader Karti P Chidambaram in an ongoing visa corruption case following questioning late last night: CBI sources