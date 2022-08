Video: चोरी के आरोप में एक शख्स का पहले मुंडवाया गया सिर फिर नाली साफ करने को किया गया मजबूर

Highlights दिल्ली के वजीराबाद में एक शख्स के साथ पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित पर आरोप है कि उसने इलाके में पानी के मोटर पम्प को चुराया है। इस आरोप में उसके सर मुंडवाए गए है और उससे नाली भी साफ करवाई गई है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के वजीराबाद इलाके में चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई की गई और उसका सर मुंडवा दिया गया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जिसमें इलाके के लोगों द्वारा शख्स की पिटाई और फिर उसे सजा भी देते हुए देखा गया है।

पुलिस ने इस मामले में वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस पर आगे की कार्रवाई करने जा रही है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के वजीराबाद इलाके के दो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है। एक वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक शख्स जिसका हाथ बंधा हुआ है, उसे पोल में बांधा गया है। फिर उसके कुछ देर बाद एक और शख्स उसके पास आता है और उसे पिटने लगता है। वह उसकी जमकर पिटाई करता है जिस कार पीड़ित जमीन पर गिर जाता है।

वहीं सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पीड़ित से इलाके के लोग नाली साफ करवा रहे है। वीडियो में यह कहते हुए सुना गया है कि आज ये शख्स गली नंबर नौ की सभी नालियों के ये चोर साफ करेंगे।

