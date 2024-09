VIDEO: कर्नाटक के कलबुर्गी में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में समस्या को लेकर बहस के बाद ग्राहक ने ओला शोरूम में लगाई आग

Highlights आरोपी की पहचान 26 वर्षीय मोहम्मद नदीम के रूप में हुई है प्रारंभिक जांच के बाद नदीम को हिरासत में ले लिया गया है जिसने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया

कलबुर्गी:कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में ओला इलेक्ट्रिक के एक पीड़ित ग्राहक ने अपने नए खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन में कुछ समस्याओं को लेकर कर्मचारियों से बहस के बाद कंपनी के शोरूम में आग लगा दी। आरोपी की पहचान 26 वर्षीय मोहम्मद नदीम के रूप में हुई है।

पहले पुलिस को आशंका थी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। लेकिन जांच में पता चला कि नदीम ने मंगलवार को शोरूम में आग लगाई थी। इस घटना में छह नई ओला इलेक्ट्रिक गाड़ियां और लाखों रुपये की अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई।

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी नदीम ने 20 दिन पहले नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी और उसमें कुछ खामियां थीं, जिसकी वजह से उसे मरम्मत के लिए बार-बार शोरूम जाना पड़ता था। पुलिस ने बताया कि नदीम ने शोरूम के कर्मचारियों से बहस की और आरोप लगाया कि उसकी गाड़ी की ठीक से मरम्मत नहीं की जा रही है।

अपनी गाड़ी में खराबी के बाद बार-बार बहस से परेशान होकर नदीम ने सुबह-सुबह पेट्रोल खरीदा और शोरूम में डाल दिया, जब वह बंद था और उसमें आग लगा दी। शोरूम से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने मालिक और पुलिस को सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं और आग बुझाई, तब तक शोरूम जलकर खाक हो चुका था।

अधिकारियों ने इमारत में मौजूद आस-पास के शोरूम में आग को फैलने से रोक दिया। चौक पुलिस ने शुरू में इस घटना को संभावित आग की घटना के रूप में दर्ज किया था, लेकिन प्रारंभिक जांच के बाद मामले को सुलझा लिया और नदीम को हिरासत में ले लिया, जिसने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया।

