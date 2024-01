VIDEO: मुंबई के मीरा रोड पर दो समुदायों के बीच झड़प, रामध्वज लगाए वाहनों पर भीड़ का हमला, 5 गिरफ्तार

Highlights मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर इलाके में नारेबाजी को लेकर विवाद भड़क गया पुलिस के बयान के मुताबिक, 3-4 वाहनों में यात्रा कर रहे कुछ लोग नारे लगा रहे थे जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों के साथ बहस हो गई

मुंबई: अयोध्या में राम मंदिर के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह से पहले महाराष्ट्र में मुंबई के पास मीरा रोड पर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर इलाके में नारेबाजी को लेकर विवाद भड़क गया। नया नगर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना रविवार रात करीब 11 बजे की है।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) जयंत बाजबले ने कहा, "3-4 वाहनों में यात्रा कर रहे कुछ लोग नारे लगा रहे थे। दूसरे समुदाय के लोगों के साथ बहस हो गई और परिणामस्वरूप, दोनों समुदायों की भीड़ जमा हो गई।" घटना की सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बदमाशों को हिरासत में ले लिया।

सोशल मीडिया में जारी तस्वीरों में यह देखा जा सकता है कि जिन गाड़ियों में भगवाध्वज लगा हुआ है। उनपर कुछ लोग हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया में जारी हुई वीडियो की पुष्टि लोकमत हिन्दी नहीं करता है।

Rioting has apparently started. This is Mira Road in North Mumbai. You can see vehicles carrying the Ram Dhwaj being attacked some time back. Please be careful. pic.twitter.com/MZfDjYKR9C