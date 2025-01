Vasai Rape: कंपनी में काम करने वाली नाबालिग के दुष्कर्म, 50 वर्षीय कर्मचारी ने बनाया हवस का शिकार; आरोपी फरार

Vasai Rape: महाराष्ट्र के विसई में बलात्कार की घिनौनी घटना सामने आई है जिसने इलाके में सनसनी मचा दी है। जांच कर रही पुलिस का कहना है कि वसई में एक कंपनी में काम करने वाली नाबालिग के साथ कई बार रेप किया गया और तो और रेप करने वाला आरोपी 50 वर्षीय बुजुर्ग है। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

जानकारी के मुताबिक, लड़की ने 50 वर्षीय व्यक्ति पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, यह हमला दो स्थानों पर हुआ, पहले एक कंपनी के केबिन में और बाद में इसकी छत पर। पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है, ने अपराध की रिपोर्ट करने के लिए वसई पुलिस स्टेशन का रुख किया।

आरोपी, जिसका नाम अभी तक उजागर नहीं किया गया है, वर्तमान में फरार है, अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने कहा है कि कंपनी के केबिन में उसके साथ जबरन मारपीट की गई और छत पर भी उसका शोषण जारी रहा।

Maharashtra: Visual of Police Station of Vasai where a woman in Vasai, near Mumbai, filed an FIR asserting that she was raped on December 31 and January 1—first in a company cabin and then on its rooftop. The accused is absconding pic.twitter.com/lvwXdiV4Yq