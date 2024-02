Uttar Pradesh: पत्नी के 'अवैध संबंध' और पति ने पत्नी का सिर किया तन से जुदा

Highlights अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट पत्नी का सिर काटकर सड़क पर टहलने चला पति आरोपी की 8 साल पहले हुई थी शादी

Uttar Pradesh: पति-पत्नी के अटूट रिश्तों में शक के कारण रिश्तों को अकसर आपने टूटते हुए देखा होगा। लेकिन, एक पति अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के शक में कसाई बन गया। पति ने पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। हैवानियत तो देखिए, पत्नी को इतनी बेरहमी से मारने के बाद पति उसके सिर को लेकर सड़क पर टहलता हुआ भी दिखाई दिया।

⚠️Trigger Warning: Disturbing Visuals.



In #UttarPradesh's #Barabanki, man identified as Anil, beheaded his wife Vandana and went to the police station along with the beheaded head in #Basara village of #Fatehpur police limits. They have two kids from their 8 year-old marriage.… pic.twitter.com/iWXJUDphcF