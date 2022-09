दाऊद इब्राहिम के सहयोगी रियाज भाटी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, कारोबारी से महंगी कार और 7 लाख से ज्यादा की रंगदारी का मामला

Highlights रियाज भाटी के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया गया है। रियाज भाटी और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट ने अंधेरी के एक कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी थी।

मुंबईः मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने फरार आरोपी रियाज भाटी को अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है। मुंबई अपराध शाखा ने बताया कि रियाज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सहयोगी है जो फरार था। उसके खिलाफ रंगदारी व जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज है। मुंबई अपराध शाखा के मुताबिक आज (27 सितंबर) अदालत में पेश किया जाएगा।

बता दें कि मुंबई के वर्सोवा थाने में सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट और रियाज भाटी के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज करने के बाद क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल मामले की जांच कर रही थी।

Anti Extortion Cell of Mumbai Crime Branch has arrested absconding accused, underworld don Dawood Ibrahim's aide Riyaz Bhati from Andheri area. A case of extortion & threatening to kill is registered against him. He will be presented to court today, Sept 27: Mumbai Crime Branch