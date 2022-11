मध्य प्रदेश: मशहूर सलकनपुर मंदिर में हुई लाखों की चोरी, 6 बोरियों में कैश भर कर ले गए 2 चोर, 5 पुलिस वाले निलंबित

Highlights मध्य प्रदेश के मशहूर सलकनपुर मंदिर में लाखों की चोरी का एक मामला सामने आया है। मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख के अनुसार, दो चोर छह बोरियों में लाखों की नकदी भर कर ले गए है। घटना के सामने आने के बाद मंदिर के सुरक्षा में तैनात पांच पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है।

भोपाल: मध्य प्रदेश में सीहोर के मशहूर सलकनपुर मंदिर के ‘स्ट्रॉन्गरूम’ से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस तथा मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि सलकनपुर भोपाल से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित है तथा मध्य भारत में देवी विंध्यवासिनी का प्रमुख मंदिर है।

मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख के अनुसार, चोर बोरियों में भरकर कैश ले गए है। वहीं मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

यह घटना सोमवार और मंगलवार की मध्यरात्रि की है। मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख महेश उपाध्याय ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दो लोगों को छह बोरियों में नकदी भरते हुए देखा जा सकता है। बाद में दो बोरियां मंदिर के बाहर मिलीं।

Major burglary reported at a prominent Goddess temple in Sehore district, which is MP CM Shivraj Singh Chouhan's home district. Sacks containing lakhs of rupees burgled from strong room of the Vijaysan Dham Temple in Salkanpur. @NewIndianXpress@TheMornStandard@santwana99pic.twitter.com/zqRlCGqg1J