महाराष्ट्र: हिंदुओं पर कथित हमले को लेकर बांग्लादेश में विरोध मार्च के दौरान नासिक में पथराव, अशांति

Highlights यहां भद्रकाली हिंदुओं पर कथित हमले को लेकर बांग्लादेश में विरोध मार्च के दौरान तनाव बढ़ गया इलाके में स्थिति तब और बिगड़ गई जब दो समूह आपस में भिड़ गए हिंसा बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा

नासिक: नासिक के भद्रकाली इलाके में गुरुवार को हिंदुओं पर कथित हमले को लेकर बांग्लादेश में विरोध मार्च के दौरान तनाव बढ़ गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब दो समूह आपस में भिड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी हुई। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, हिंसा बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। समूहों के बीच झड़प और उसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप से तनाव काफी बढ़ गया।

अधिकारी इलाके में कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए कदम उठा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप ठाकुर ने एएनआई को बताया, "तनाव का माहौल पैदा हो गया था। लेकिन अब शांति है। जगह-जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं।" कई हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नासिक में बंद का आह्वान किया था। बंद का उद्देश्य व्यवसाय बंद करना था, लेकिन कुछ दुकानें खुली रहीं, जिसके कारण संगठनों ने बंद पर जोर दिया।

