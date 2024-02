Elvish Yadav: रेव पार्टी में करते थे 'सांपों के जहर' का इस्तेमाल, एल्विश की बढ़ी मुश्किल

Highlights रेव पार्टी में होता था सांपों के जहर का इस्तेमाल एफएसएल की रिपोर्ट में हुआ खुलासा एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस के पास दर्ज है मुकदमा

Elvish Yadav:सोशल मीडिया स्टार और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किल बढ़ गई है। रेव पार्टी में सांपों का जहर इस्तेमाल होता था। इस बारे में खुलासा हो गया है। इस खबर के बाद से एल्विश के फैंस हैरान हैं।

दरअसल, पिछले साल एल्विश यादव पर रेव पार्टी में सांपों के इस्तेमाल पर मुकादमा दर्ज किया था। पुलिस ने नोएडा से सपेरों को गिरफ्तार भी किया था।

मालूम हो कि इस घटना के बाद बीजेपी से सांसद और वरिष्ठ नेता मेनका गांधी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेव पार्टियों में सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ की है।

उन्होंने कहा था कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह ग्रेड-1 अपराध है-यानी सात साल की जेल। पीएफए ने जाल बिछाया और इन लोगों को पकड़ लिया। वे अपने वीडियो में सांपों की लुप्तप्राय प्रजातियों का उपयोग करते हैं। बाद में हमें पता चला कि वह नोएडा और गुरुग्राम में सांपों का जहर बेचते हैं।

Shocked To See Such People Sitting On Such Posts. Jis Hisab Se Ilzaam Lagaye Hai madam ne us hisab ki maafi bhi tayar rakhe🙏🏻 https://t.co/jSpaQM0vQs