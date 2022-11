Shraddha Murder Case: आफताब की कुंडली खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस डेटिंग ऐप बम्बल को लिखेगी चिट्ठी

Highlights श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, बम्बल ऐप से मांगी आफताब की पूरी कुंडली दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि आफताब बम्बल ऐप के जरिये कितनी लड़कियों के संपर्क में था क्या थे आफताब के इरादे और क्या श्रद्धा मर्डर में आफताब के किसी महिला मित्र का भी संबंध है

दिल्ली: श्रद्धा हत्याकांड की जांच में दिल्ली पुलिस हत्यारे आफताब पूनावाला की कुंडली खंगालने के लिए डेटिंग एप बम्बल को चिट्ठी लिख रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक की जांच में यह बात सामने आयी है कि कत्ल के आरोपी आफताब ने श्रद्धा को मारने के बाद कथिततौर से एक और गर्लफ्रैंड बनाई थी और वो भी उसके फ्लैट पर भी गई थी। इस मामले के तह में गई दिल्ली पुलिस आफताब के मोबाईल से पल-पल एक-एक करके कई परतों को खोल रही है।

पुलिस ने अब बम्बल ऐप से भी आफताब से संबंधित सारी जानकारी को साझा करने के लिए कहा है, ताकि पुलिस पता लगे सके कि वो श्रद्धा को धोखा देने के ऐप के जरिये वो किन-किन लड़कियों को अपना शिकार बनाने की तैयारी कर रहा था।

Shraddha Murder case|Delhi Police may write to Bumble to get details of Aftab's profile to find details of women who visited him in his house when body was still in refrigerator. Police looking at possibility if any of these women could be a reason behind this killing: DP Sources