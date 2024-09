वीडियो: कनाडा में गायक-रैपर एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलियां चलाई गईं, सलमान के साथ काम करने बाद हुई घटना

Highlights कनाडा के वैंकूवर में गायक-रैपर एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलियां चलाई गईं कथित गोलीबारी का एक वीडियो सामने आया है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वीडियो की पुष्टि की जा रही है।

कनाडा: सोमवार को कनाडा के वैंकूवर में गायक-रैपर एपी ढिल्लों के घर के बाहर गोलियां चलाई गईं। कथित गोलीबारी का एक वीडियो सामने आया है और फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ​​इसकी जांच कर रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि फायरिंग मशहूर गायक एपी ढिल्लों के बंगले पर हुई। पोस्ट में दावा किया गया है कि कनाडा के वैंकूवर के विक्टोरिया द्वीप पर स्थित एक मशहूर गायक के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की गई।

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा वीडियो की पुष्टि की जा रही है। पोस्ट में लिखा है, "1 सितंबर की रात को दो स्थानों पर गोलीबारी की घटनाएं हुईं - विक्टोरिया द्वीप और वुडब्रिज टोरंटो। मैं (लॉरेंस बिश्नोई गैंग से रोहित गोदारा) दोनों गोलीबारी की घटनाओं की जिम्मेदारी लेता हूं।"

इसमें आगे दावा किया गया है, "विक्टोरिया आइलैंड वाला घर एपी ढिल्लों का है। वह अपने गाने में सलमान खान को कास्ट करने के बाद दिखावा कर रहे थे। हम आपके घर आए थे, आपको बाहर आकर हमें कुछ एक्शन दिखाना चाहिए था। आप जिस अंडरवर्ल्ड की जिंदगी की नकल करते हैं, हम वास्तव में इसे जी रहे हैं। अपनी औकात में रहो नहीं तो कुत्ते की मौत मरेंगे।"

गोलीबारी में शामिल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। हाल ही में कनाडाई-भारतीय रैपर एपी ढिल्लों ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान और संजय दत्त के साथ मिलकर एक गाना रिलीज किया था। इसके एक महीने बाद बिश्नोई गिरोह ने कथित तौर पर पंजाबी गायक के घर पर हमला किया।

Firing outside singer AP Dhillon's (#BrownMunde) house in #Canada



a video of the alleged incident has surfaced and is currently under investigation by local security agencies



Suspicion on gang led by #Lawrence Bishnoi & #Goldie Brar may be behind the attack. #apdhillonpic.twitter.com/OyIH926xrK