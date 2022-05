Sheena Bora murder case: जमानत के बाद इंद्राणी मुखर्जी मुंबई की बायकुला जेल से हुई रिहा, जेल से बाहर आकर बोलीं- 'बहुत खुश हूं'

Highlights रिहा होने के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने कहा- खुला आसमान दिखा, बहुत खुश हूं शीना बोरा हत्याकांड मामले में 2 लाख रुपये के मुचलके पर मिली है जमानत

मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई मिल गई है। मुखर्जी सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दिए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को भायखला जेल से बाहर आ गई हैं। जेल से बाहर आते ही मुखर्जी ने मीडिया से कहा कि वे बहुत खुश हैं।

शुक्रवार को इंद्राणी मुखर्जी की जमानत की प्रक्रिया को पूरा किया गया। जेल से रिहा होने के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने कहा, खुला आसमान दिखा, बहुत खुश हूं। इंद्राणी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। वे साढ़े छह साल से जेल में बंद थीं।

Sheena Bora murder case | Indrani Mukherjea walks out of Byculla Jail a day after she was granted bail by Special CBI court on Rs 2 lakh surety.



"I am very happy," she says. pic.twitter.com/JWSVqJuc2b