VIDEO: सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज, सीढ़ी से नीचे उतरता...

Highlights VIDEO: सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज, सीढ़ी से नीचे उतरता...

मुंबई में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर उनके घर में कथित तौर पर चाकू से हमला करने वाले हमलावर का पहला वीडियो सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते समय संदिग्ध को सीसीटीवी कैमरे में घूरते हुए देखा जा सकता है। सैफ अली खान पर बांद्रा में उनके 12वीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट में घुसकर एक घुसपैठिये ने चाकू से कई वार किए। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि 54 वर्षीय खान आपातकालीन सर्जरी के बाद "खतरे से बाहर" हैं। हमले के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया था। यह हमला सुबह करीब 2.30 बजे हुआ था।

VIDEO | Attack on Saif Ali Khan: CCTV footage shows the alleged attacker fleeing the building through staircase.



(Source: Third Party)#SaifAliKhanInjuredpic.twitter.com/VHpAenxFdu