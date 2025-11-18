Sabarmati Jail Skirmish: राइसिन आतंकी साजिश के आरोपी अहमद मोहियुद्धीन सैयद को जेल में कुटाई?, 3 कैदियों ने गिराकर मारा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 18, 2025 21:10 IST2025-11-18T21:09:27+5:302025-11-18T21:10:13+5:30
Sabarmati Jail Skirmish: जेल अधीक्षक गौरव अग्रवाल ने बताया कि झगड़े के बाद जेल प्रशासन ने स्थानीय पुलिस से इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है, उन्होंने कहा कि सैयद खतरे से बाहर है।
अहमदाबादः राइसिन आतंकी साजिश के आरोपी अहमद मोहियुद्धीन सैयद को मंगलवार को अहमदाबाद की अति सुरक्षा वाली साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर तीन विचाराधीन कैदियों के साथ झगड़े के दौरान चोट आई हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने हाल ही में सैयद को गिरफ्तार किया था। जेल अधीक्षक गौरव अग्रवाल ने बताया कि झगड़े के बाद जेल प्रशासन ने स्थानीय पुलिस से इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है, उन्होंने कहा कि सैयद खतरे से बाहर है।
अग्रवाल ने बताया, “कुछ अज्ञात कारणों से सैयद और तीन अन्य कैदियों के बीच झगड़ा हो गया। सैयद को चोट आईं, जिसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया और फिर वापस जेल लाया गया।” उन्होंने कहा, “हमने इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी है और जल्द ही इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।”
हैदराबाद का निवासी सैयद एमबीबीएस डॉक्टर है। उसे आठ नवंबर को गुजरात एटीएस ने तीन अन्य आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया था। उस पर हथियारों और एक घातक जहर ‘राइसिन’ का उपयोग करके बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रचने का आरोप है।
राइसिन रासायनिक जहर आतंकी साजिश की जांच के दौरान एटीएस ने हैदराबाद में सैयद के घर पर तलाशी ली और अज्ञात रसायन व कच्चा माल बरामद किया। एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद कुछ दिन पहले ही एक स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में साबरमती केंद्रीय कारागार भेजा था।