जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ के जवान ने की अंधाधुंध फायरिंग, ASI समेत चार की मौत

Highlights जयपुर-मुम्बई एक्सप्रेस ट्रेन (12956) में फायरिंग की घटना, कुल 4 लोगों की मौत ट्रेन की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ जवान ने की चलती हुई ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग गोलाबारी की इस घटना में रेलवे पुलिस के एक एएसआई समेत सफर कर रहे 3 यात्रियों की गई जान

मुंबई: जयपुर-मुम्बई एक्सप्रेस ट्रेन (12956) की सुरक्षा में चल रहे आरपीएफ जवान ने चलती हुई ट्रेन में अचानक अंधाधुंध फायरिंग करके 4 लोगों की हत्या कर दी है। आरपीएफ सिपाही द्वारा की गई इस गोलाबारी में में रेलवे पुलिस के एक एएसआई समेत ट्रेन में सफर कर रहे 3 यात्रियों की जान चली गई है। जानकारी के अनुसार यह घटना महाराष्ट्र के पालघर के क्षेत्र मे हुई।

घटना के संबंध में मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार आरोपी सिपाही का नाम चेतन बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार इस हादसे में मारे गये एस एएसआई सहित 3 यात्रियों का शव शताब्दी अस्पताल में भेजा गया है, जहां की मोर्चरी में इन्हें रखा जाएगा और फिर बाद में शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

Four people were shot dead in the firing incident inside the Jaipur Express train (12956). The accused has been arrested.



Visuals from Mumbai Central Railway Station pic.twitter.com/RgNjYOTbMD