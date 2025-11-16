Punjab: कौन थे नवीन अरोड़ा? फिरोजपुर में बाइक सवारों ने मारी गोली; RSS नेता के बेटे की मौत

Punjab: पीड़ित की पहचान नवीन अरोड़ा के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से आरएसएस से जुड़े बलदेव राज अरोड़ा का बेटा था।

Punjab: कौन थे नवीन अरोड़ा? फिरोजपुर में बाइक सवारों ने मारी गोली; RSS नेता के बेटे की मौत

Punjab: पंजाब के फिरोजपुर में एक आरएसएस नेता के बेटे की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ आरएसएस नेता बलदेव राज अरोड़ा के बेटे नवीन अरोड़ा की शनिवार शाम (16 नवंबर) फिरोजपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का मानना ​​है कि यह मोटरसाइकिल सवार हमलावरों द्वारा किया गया एक लक्षित हमला था।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, नवीन मुख्य बाज़ार स्थित अपनी दुकान से पैदल घर लौट रहे थे, तभी बाबा नूर शाह वाली दरगाह के पास मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात लोग उनके पास आए। उन्होंने नजदीक से गोलियां चलाईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। 

उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के तुरंत बाद डीएसपी सिटी सुखविंदर सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे। डीएसपी ने कहा कि पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उन्हें पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं।

इस गोलीबारी पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भड़क उठी हैं और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता अश्विनी धवन ने सख्त कार्रवाई की माँग की है और जवाबदेही की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

नवीन की हत्या, जिसके पिता कई वर्षों से आरएसएस से जुड़े रहे हैं, ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है और पुलिस बंदूकधारियों की तलाश जारी रखे हुए है।

अधिकारियों ने अभी तक हत्या के मकसद की पुष्टि नहीं की है और जाँच अभी शुरुआती चरण में है।

