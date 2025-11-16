Punjab: कौन थे नवीन अरोड़ा? फिरोजपुर में बाइक सवारों ने मारी गोली; RSS नेता के बेटे की मौत

Punjab: पंजाब के फिरोजपुर में एक आरएसएस नेता के बेटे की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ आरएसएस नेता बलदेव राज अरोड़ा के बेटे नवीन अरोड़ा की शनिवार शाम (16 नवंबर) फिरोजपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का मानना ​​है कि यह मोटरसाइकिल सवार हमलावरों द्वारा किया गया एक लक्षित हमला था।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, नवीन मुख्य बाज़ार स्थित अपनी दुकान से पैदल घर लौट रहे थे, तभी बाबा नूर शाह वाली दरगाह के पास मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात लोग उनके पास आए। उन्होंने नजदीक से गोलियां चलाईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के तुरंत बाद डीएसपी सिटी सुखविंदर सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे। डीएसपी ने कहा कि पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उन्हें पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं।

#WATCH | Punjab | Baldev Arora, father of the deceased Naveen Arora, says, "I was sitting at our shop when my son left to take his children to the park... After 15 minutes, someone informed me he was shot by someone in the way, and that too in a manner that he died on the spot...… https://t.co/SyAwcBUIKGpic.twitter.com/a39DkJaYaA — ANI (@ANI) November 16, 2025

इस गोलीबारी पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भड़क उठी हैं और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता अश्विनी धवन ने सख्त कार्रवाई की माँग की है और जवाबदेही की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

नवीन की हत्या, जिसके पिता कई वर्षों से आरएसएस से जुड़े रहे हैं, ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है और पुलिस बंदूकधारियों की तलाश जारी रखे हुए है।

अधिकारियों ने अभी तक हत्या के मकसद की पुष्टि नहीं की है और जाँच अभी शुरुआती चरण में है।

Web Title: Punjab Who was Naveen Arora RSS leader son shot dead by bike riders in Ferozepur