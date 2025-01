Pune-Nashik Highway: 9 की मौत, ऑटो को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, उछल कर बस से टक्कर, देखें वीडियो

Highlights दुर्घटना नारायणगांव के पास सुबह करीब 10 बजे हुई। वाहन सड़क के किनारे खड़ी एक बस से जा टकराया। मिनीवैन में सवार सभी नौ लोगों की मौत हो गई।

Pune-Nashik Highway: महाराष्ट्र में सुबह बड़ा हादसा हो गया। आज सुबह पुणे-नासिक हाईवे पर नारायणगांव के पास दर्दनाक हादसा हुआ। नौ लोगों की मौत हो गई। यह घटना सुबह लगभग 10 बजे हुई, यात्रियों को ले जा रहे एक ऑटो को एक छोटे मालवाहक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर की तीव्रता के कारण ऑटो आगे की ओर उछल गया और सड़क के किनारे खड़ी एसटी बस से टकरा गया, जिसके ब्रेक फेल हो गए थे। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह दुर्घटना नारायणगांव के पास सुबह करीब 10 बजे हुई।

Junnar, Maharashtra: Nine people died in a collision between a mini van and a stationary bus near Narayangaon on the Pune-Nashik Highway. The incident occurred around 10 am on Friday pic.twitter.com/7TbkXzbnaL — IANS (@ians_india) January 17, 2025

#PuneNashikHighway: Tragic accident claims 9 lives! A tempo collided with a minivan, which then crashed into a stationary bus near Narayangaon around 10 am. Rescue operations underway #Narayangaon#RoadAccident#maharashtranewspic.twitter.com/UlguWRGrXN— Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) January 17, 2025

VIDEO | "Nine people were travelling towards Narayangaon in a mini van. A tempo truck hit the mini van from behind and after that the mini van went on to collide with a stationary empty bus. Total nine people were killed on the spot in the accident," said Pankaj Deshmukh, SP Pune… pic.twitter.com/gQGRuuPkMG — Press Trust of India (@PTI_News) January 17, 2025

पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पंकज देशमुख ने बताया कि नारायणगांव की ओर जा रही मिनीवैन को एक टेंपो ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वाहन सड़क के किनारे खड़ी एक बस से जा टकराया। उस बस में कोई सवार नहीं था। एसपी ने बताया कि मिनीवैन में सवार सभी नौ लोगों की मौत हो गई।

Nine people have died and seven others were injured in a major accident reported at around 9:45 pm near Narayangaon on Pune-Nashik highway. Injured people have been rushed to a nearby hospital. #Pune#Maharashtrapic.twitter.com/GYLtlyQ5IE — Ali shaikh (@alimshaikhTOI) January 17, 2025

A tragic accident occurred on the Pune-Nashik highway near Narayangaon this morning, resulting in the death of nine people. The incident, which took place around 10 AM, involved a Auto carrying passengers that was struck from behind by small carrier truck. The force of the… pic.twitter.com/9680NDXINU— Pune Mirror (@ThePuneMirror) January 17, 2025

आंध्र प्रदेश: ट्रक और बस की टक्कर में चार यात्रियों की मौत, 15 घायल

चित्तूर में एक बस और डंपर ट्रक की टक्कर में चार यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजकर 15 मिनट पर चित्तूर जिले के गजुलापल्ली गांव में हुई।

चित्तूर के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी टी. साईनाथ ने बताया, ‘‘चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। घायलों में से चार की हालत गंभीर है और 11 लोगों को मामूली चोटें आई हैं।’’ ? उन्होंने बताया कि मदुरै जा रही बस तिरुपति से 26 यात्रियों के साथ आई थी।

पुलिस ने बताया कि ट्रक ने बस को किनारे से टक्कर मारी। साईनाथ ने बताया कि घायल यात्रियों को सीएमसी वेल्लोर, एसवीआईएमएस और अन्य स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज कर लिया और फिलहाल ट्रक चालक फरार है।

