मुंबई: खुद को सीएम जगन मोहन रेड्डी का पीए बताकर 60 कंपनियों को लगाया करोड़ों का चूना, पहले से दर्ज 30 केस वाला आोरपी हुआ गिरफ्तार

मुंबई: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ( CM Jagan Mohan Reddy) का नाम लेकर और खुद को उनका पीए बता कर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि नागराज बुदुमुरु नामक शख्स ने सीएम का नाम लेकर ठगी को अंजाम दिया है और इस तरीके से आरोपी ने करीब 60 कंपनियों को चूना लगाया है।

बताया जा रहा है कि आरोपी नागराज बुदुमुरु के खिलाफ करीब 30 केस दर्ज है और गिरफ्तारी के बाद आरोपी के बैंक खाते से सात लाख 60 हजार कैश मिले है। आरोप यह भी है कि आरोपी सीएम जगन मोहन रेड्डी और खुद को उनका पीए बताकर 60 कंपनियों से करीब तीन करोड़ ठग चुके है।

न्यूज 18 की एक खबर के अनुसार, मुंबई साइबर सेल पुलिस 28 साल के नागराज बुदुमुरु नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नागराज बुदुमुरु सीएम जगन मोहन रेड्डी का नाम लेकर महानगर की इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बेचने वाली दुकानों की एक श्रृंखला के साथ ठगी की है और उससे कथित तौर पर 12 लाख रुपए लिए है। दावा है कि नागराज बुदुमुरु इसी तरीके से कई और कंपनियों को भी निशाना बनाया है और उस पर 60 कंपनियों के साथ तीन करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप लगे है।

Mumbai Police Cyber Cell arrested a man, Nagraj Budumuru from Andhra Pradesh who had duped 60 companies of Rs 3 Cr by impersonating the PA of CM YS Jagan Mohan Reddy & CM himself. The accused has over 30 cases registered against him. Rs 7.6 Lakhs recovered from his bank account. pic.twitter.com/AMpMnBvp6s