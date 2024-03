Patna Court Blast: पटना सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर धमाका, 1 वकील की मौत और कई घायल

Highlights बिहार की राजधानी पटना में कोर्ट में बिजली के ट्रांसफार्मर फटने से हुआ बड़ा हादसा हादसे में 1 वकील की मौत हो गई है और कई लोग घायल दोपहर बाद कोर्ट परिसर में लगे बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक से ब्लास्ट हुआ

पटना: बिहार की राजधानी पटना में कोर्ट में बिजली के ट्रांसफार्मर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 1 वकील की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। पटना सिविल कोर्ट परिसर में बुधवार को बड़ा हादसा घटा। दोपहर बाद कोर्ट परिसर में लगे बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक से ब्लास्ट हो गया।

इस हादसे में 1 एक वकील की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की बात सामने निकल के आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पीएमसीएच को अलर्ट कर दिया गया है, घोयलों को पीएमसीएच भी ले जाया जा रहा है।

