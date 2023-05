पालघरः 20 साल की प्रेमिका और 19 साल के प्रेमी ने आत्महत्या की, परिवार ने रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या की

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 15, 2023 10:31 AM

पुलिस ने सोमवार को बताया कि एक राहगीर ने रविवार को तलासरी इलाके में एक ऊंचाई वाले स्थान पर पेड़ से शवों को लटके देखा और स्थानीय पुलिस को सूचित किया।

पुलिस ने बताया कि मामले में जांच जारी है।