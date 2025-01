Nandurbar Violence: रिक्शा-मोटरसाइकिल हादसे के बाद दो गुटों के बीच पथराव, देखें वीडियो

Highlights Nandurbar Violence: Nandurbar Violence: Nandurbar Violence:

Nandurbar Violence: महाराष्ट्र के नंदुरबार पथराव और आगजनी की घटना हुई। रविवार (19 जनवरी) देर रात नंदुरबार सिटी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर छोटी सी बात को लेकर हो हल्ला हो गया। पुलिस ने समय रहते कंट्रोल कर लिया और बड़े हादसे को टाल दिया। रविवार सुबह एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच हुई एक छोटी सी दुर्घटना के बाद स्थिति बिगड़ गई, जिससे इलाके में अशांति फैल गई। कुछ व्यक्तियों, कथित तौर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगजनी का प्रयास किया और पथराव किया, जिसके बाद नंदुरबार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।

#WATCH | Nandurbar, Maharashtra | ASP Shravan S Dutt says, "Around 10 pm yesterday, people of a particular community started pelting stones. Earlier in the day, an offence was registered about an incident, in the background of which the stone pelting took place. Police forces… pic.twitter.com/uU0AMx85RI