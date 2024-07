Mumbai Shocker: पुरानी रजिंश के चलते चेंबूर में कत्ल, आपस में भिड़े दो गुट; 1 की मौत 6 गिरफ्तार

Mumbai Crime News: मुंबई के चेंबूर (Chembur) इलाके में दो समूह के बीच हिसंक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान सिद्धार्थ कांबले (32) के रूप में हुई है। दो गुटों की लड़ाई में शख्स की मौत हुई जिसके बाद पुलिस ने कुल छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि पूरा प्रकरण पुरानी रंजिश के कारण हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे में थे और उनमें से दो का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

मुंबई आरसीएफ पुलिस स्टेशन ने बताया कि पीड़ित र धारदार हथियार से हमला किया गया। घटना के बाद उन्हें पास के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, मुंबई आरसीएफ पुलिस स्टेशन ने बताया। आरसीएफ पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है।

Maharashtra | Six people were arrested for killing a man following a fight between two groups in the Chembur area of ​​Mumbai. The fight was over an old rivalry. The deceased was identified as Siddharth Kamble (32). The accused were drunk and two of them had a criminal record.…