Mumbai: पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने पर BJP प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर हुआ केस दर्ज, रजा अकादमी की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन

Highlights भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता पर महाराष्ट्र में केस दर्ज हुआ है। उनके पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर केस हुआ है। नूपुर शर्मा का कहना है कि उन्हें और उनके पूरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

मुंबई: महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर केस दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ मुंबई में मौजूद सुन्नी बरेलवी संगठन रजा अकादमी ने शिकायत की थी जिसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ है। नूपुर शर्मा पर यह आरोप है कि उन्होंने एक टीवी डिबेट में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उनसे जुड़ी एक घटना को मजाकिया अंदाज में पेश किया था।

इसके बाद भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता की खूब आलोचना हुई थी और इनके खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की गई थी। उनका इस बयान को लेकर मामला इतना आगे बढ़ गया कि उनके खिलाफ केस भी हो गया है।

आपको बता दें कि वे एक निजी टीवी चैनल की डिबेट के लिए गई थी जिसमें वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चर्चा हो रही थी। इस दौरान उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के जीवन से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया और उस पर मजाक के अंदाज में टिप्पणी की थी।

Maharashtra: Case filed against BJP national spokesperson Nupur Sharma at Pydhonie PS u/s 295A, 153A & 505B IPC, after a complaint by Raza Academy, a Sunni Barelvi organization of Indian Sunni Muslims, for her alleged "remarks on the Holy Prophet on a National channel." pic.twitter.com/xvcYUZCnht