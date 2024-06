Mumbai IAS Couple Daughter Suicide: 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या, महाराष्ट्र कैडर के आईएएस दंपति की 27 वर्षीय बेटी ने खुदकुशी की, पढ़िए सुसाइड नोट

Highlights Mumbai IAS Couple Daughter Death: पिता विकास रस्तोगी महाराष्ट्र उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव हैं। Mumbai IAS Couple Daughter Death: मां राधिका रस्तोगी वरिष्ठ अधिकारी हैं। Mumbai IAS Couple Daughter Death: कफ परेड थाने में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है।

Mumbai IAS Couple Daughter Death: दक्षिण मुंबई में मंत्रालय के निकट सोमवार तड़के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी दंपति की 27 वर्षीय बेटी ने कथित तौर पर एक इमारत की 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि कानून की पढ़ाई कर रही लिपि तड़के करीब चार बजे राज्य सचिवालय के निकट इमारत से कूद गई। अधिकारियों ने बताया कि उसे तुरंत जीटी अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

"Lipi (27), daughter of Vikas Chandra Rastogi and Radhika Rastogi, jumped from 10th floor of their Govt accommodation at Nariman Point at around 4am. She was immediately taken to GT Hospital where she was declared dead. She was studying LLB at Sonipat Haryana and was in anxiety…