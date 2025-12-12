11 दिसंबर को शादी और 10 दिसंबर को एक ही दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या, प्यार करते थे भारती और रवि कुशवाहा, रिश्ते में थे चचेरे भाई बहन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 12, 2025 18:13 IST2025-12-12T18:12:40+5:302025-12-12T18:13:18+5:30
Morena: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक युवक और युवती ने बृहस्पतिवार को पेड़ पर एक ही दुपट्टे से फंदा लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि युवती की आज ही शादी होने वाली थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जौरा विकास खंड के तिलऊंआ गांव की रहने वाली भारती कुशवाहा (19) और रवि कुशवाहा (22) आपस में प्रेम करते थे।
लेकिन दोनों एक ही परिवार से आते थे और रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते थे। इस कारण परिजनों ने इनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी और दोनों के मिलने पर रोक लगा दी थी। भारती के पिता ने बेटी की शादी मुरैना जिले के डाबी का पुरा गांव के गोलू कुशवाहा से तय कर दी थी जिससे दोनों नाराज थे।
उन्होंने बताया कि गोलू और भारती का विवाह शुक्रवार 11 दिसंबर को होने वाला था और बारात भारती के गांव आनी थी। उससे पहले ही भारती ने रवि कुशवाहा के साथ गांव के पीछे नीम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जौरा के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) नितिन बघेल ने बताया कि एक ही दुपट्टे के दोनों छोर से दोनों ने फंदा लगा लिया।
प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। परिजन कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच की जाएगी तथा परिजनों के बयान लिये जायेगें, तभी मामला कुछ स्पष्ट होगा।