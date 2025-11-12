CRIME: हॉस्पिटल में सोते हुए मरीजों के मोबाइल चोरी करता शख्स, वीडियो हुआ वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: November 12, 2025 20:31 IST2025-11-12T20:28:36+5:302025-11-12T20:31:52+5:30
Man Stole Mobile Phone from Patients in Hospital: आंध्र प्रदेश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो अल्लुरी सीतारामा राजू जिले के अरकू वैली हॉस्पिटल का है जहां रात को सोते हुए मरीजों के मोबाइल फोन एक शख्स चोरी कर रहा है।
Man Stole Mobile Phone from Patients in Hospital: आंध्र प्रदेश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो अल्लुरी सीतारामा राजू जिले के अरकू वैली हॉस्पिटल का है जहां रात को सोते हुए मरीजों के मोबाइल फोन एक शख्स चोरी कर रहा है। ये शख्स पहले पूरे वार्ड में घूमता है और देखता है की कोई जाग तो नहीं रहा। इसके बाद मौका देखकर ये शख्स मरीजों के बिस्तरों के पास रखे मोबाइल फोन चुरा लेता है। चोरी की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, सोशल मीडिया यूजर्स अस्पताल स्टाफ पर सवाल उठा रहे हैं की अस्पताल की कैसी सुरक्षा व्यवस्था है।
Cellphones stolen from patients at Araku Valley Hospital, in Alluri Sitharama Raju district, raises security concerns.— Surya Reddy (@jsuryareddy) November 12, 2025
A stranger stole the cellphones of sleeping patients at midnight, recorded on #CCTV camera.#ArakuValley#Alluri#Cellphones#AndhraPradesh#CellphonesTheftpic.twitter.com/JKTiQott2Y