VIDEO: पुलिस ने नहीं सुनी मां की शिकायत तो व्यक्ति ने फूंक डाली तहसीलदार की गाड़ी, गिरफ्तार

Highlights तहसीलदार की गाड़ी में आग लगाने वाले शख्स की पहचान पृथ्वीराज के रूप में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर ही हिरासत में ले लिया यह पूरा मामला कर्नाटक के चित्रदुर्ग का है

चित्रदुर्ग: कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पुलिस द्वारा अपनी मां की शिकायत स्वीकार करने से इनकार करने से नाराज़ होकर तहसीलदार के वाहन में आग लगा दी। पृथ्वीराज नामक व्यक्ति ने चल्लकेरे तहसीलदार के कार्यालय के बाहर उनके वाहन पर पेट्रोल डाला और उसमें आग लगा दी। हालांकि, कार्यालय के कर्मचारियों ने आग को जल्दी से बुझा दिया।

पृथ्वीराज को पुलिस ने घटनास्थल पर ही हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, वाहन में तोड़फोड़ करने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया। तहसीलदार कार्यालय के कर्मचारियों ने भी पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को एक याचिका प्रस्तुत कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सुरक्षा की मांग की है।

सूत्रों से पता चला है कि बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करने वाला पृथ्वीराज जुलाई में एक यात्रा के दौरान लापता हो गया था। उससे संपर्क न कर पाने पर उसकी मां ने 2 जुलाई को चल्लकेरे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन शिकायत स्वीकार नहीं की गई।

An mentally insane person tried to torch the jeep belonging to #Challakere tahsildar at Challakere in #Chitradurga district on Thursday.@XpressBengalurupic.twitter.com/ATnBDueUhp