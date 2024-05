Pune: प्राइवेट पार्ट पर लगी गेंद, 11 साल के मासूम की मौत, बल्लेबाज ने मारा था शॉट

By धीरज मिश्रा | Published: May 6, 2024 11:15 AM

Pune: पुणे में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते समय एक 11 वर्षीय लड़के के प्राइवेट पार्ट में गेंद लगने से उसकी मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई