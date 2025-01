Amravati: बुजुर्ग महिला पर काला जादू का शक, भीड़ ने की पिटाई; पेशाब पीने के लिए किया मजबूर

Maharashtra: महाराष्ट्र में अमरावती जिले के एक गांव में काला जादू करने के संदेह में 77 वर्षीय एक वृद्ध महिला की कथित तौर पर पिटाई की गई, उसे जबरन पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया तथा लोहे की छड़ से दाग दिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 30 दिसंबर को यह घटना होने के बाद इस महीने के शुरू में पुलिस में शिकायत दर्ज करायी गयी तथा बुजुर्ग महिला के बेटे और बहू ने कार्रवाई की मांग करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया।

उन्होंने बताया कि यह बुजुर्ग महिला चिखलदारा तालुका के रेत्याखेड़ा गांव की रहने वाली हैं। अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 30 दिसंबर को जब महिला घर पर अकेली थीं तब उनके पड़ोसियों ने यह आरोप लगाते हुए उन्हें पकड़ लिया कि वह काला जादू करती हैं। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ग्रामीणों ने कथित रूप से महिला को लाठी से पीटा तथा उन्हें थप्पड़-घूसे मारे एवं उनके हाथ-पैर पर लोह की छड़ से दाग भी दिया।

#Amravati: In a horrific incident, a 77-year-old tribal woman was tied up with rope and thrashed by neighbours, who accused her of being involved in witchcraft. They branded her with hot iron rods, blackened her face and forced her to drink human and dog urine. witchcraft pic.twitter.com/puQCDPU0gD