संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पत्र में दी जान से मारने की धमकी, सिद्धू मूसेवाला की तरह हत्या करने का जिक्र

Highlights संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से एक धमकी भरा संदेश मिला है। पत्र में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह उनकी हत्या करने का जिक्र है। संजय राउत ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मुंबईः शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेता संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोनई गिरोह ने जान से मारने की धमकी दी है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक संजय राउत को एक धमकीभरा पत्र मिला है जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह उनकी हत्या कर दी जाएगी। संजय राउत ने इसकी पुलिस में शिकायत की है।

पुलिस ने कहा, संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से एक धमकी भरा संदेश मिला जिसमें दिल्ली में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह उनकी हत्या करने का जिक्र है। संजय राउत ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संजय राउत ने धमकी के बाद सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। इस सरकार के आने के बाद हमारी सुरक्षा घटाई गई लेकिन हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं बोला है। संजय राउत ने कहा, मुख्यमंत्री का बेटा एक गुंडे के साथ मुझ पर हमला करने की साजिश करता है इसको लेकर मैं पत्र लिखता हूं तो कहा जाता है कि यह एक स्टंट है। बकौल शिवसेना नेता- अगर हम सच बोलने पर आ गए तो भूकंप आ जाएगा।

