केरल पुलिस ने पीएफआई की रैली में विवादित नारे लगाने वाले 18 और लोगों को किया गिरफ्तार, नाबालिग को कंधें पर बैठाने वाला शख्स भी पहले हुआ अरेस्ट

Highlights पीएफआई की रैली में विवादित नारे लगाने वालों पर केरल पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। रैली में लगाए गए नारे का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

तिरुवनंतपुरम:केरल के अलापुझा (Alappuzha) में पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI) की रैली में लगाए गए विवादित नारे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने शुक्रवार को 18 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पर बोलते हुए जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मार्च के आयोजकों और पीएफआई के पदाधिकारियों सहित 18 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने और 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ आयोजक और अन्य पदाधिकारी हैं। अभी तक हमने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है।’’ आपको बता दें कि PFI की रैली में एक नाबालिग द्वारा विवादित नारे लगाए गए थे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसे लेकर बहुत बवाल भी हुआ था।

जानकारी के मुताबिक, केरल पुलिस ने शनिवार को अशकर अली को कोच्चि के पल्लुरथी से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अशकर अली उस नाबालिग का पिता है जिसने वायरल वीडियो में विवादित नारे लगाए थे। गिरफ्तार शख्स को पुलिस अब अलाप्पुझा पुलिस को सौंप देगी।



Kerala | Police in Palluruthy, Kochi have taken Ashkar Ali, father of the child who allegedly raised a provocative slogan in a PFI rally at Alappuzha, into custody. Police will further hand him over to Alappuzha police.

मामले में केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिए थे कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए और जिन लोगों ने नारे लगाए थे उन के खिलाफ जांच हो। इससे पहले केरल पुलिस ने कार्रवाई कर दो लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया था। इन में वायरल वीडियो में नाबालिग को कंधे पर ले जाने वाला एराट्टुपेट्टा निवासी अनस पहला शख्स था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने कार्रवाई के रुप में मंगलवार को पीएफआई अलापुझा के जिलाध्यक्ष नवास वंदनम (Nawas Vandanam) और जिला सचिव मुजीब (Mujeeb) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए के तहत अभद्र भाषा के तहत केस दर्ज किया है। यहां वीडियो देखें।

#PFI terrorists openly threatening Hindus & Christians



"Hindus should buy rice & flowers for their last rites, Christians should buy incense for their last rites. If you want to live here, live decently otherwise we know how to give Azadi." -Slogans from PFI rally in #Kerala. pic.twitter.com/D1jzrarsz5