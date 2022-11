आठ वर्षीय बच्ची को उठाकर सड़क पर फेंका, रूह कंपा देने वाली घटना, वीडियो वायरल, देखें

Highlights आठ वर्षीय बच्ची मदरसे के बाहर अपने रिश्तेदार के आने का इंतजार कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच की और मैं फुटेज देखकर चौंक गया। विस्तृत जांच के लिए मेंगलुरु के एक अस्पताल में ले जाया गया है।

कासरगोडः केरल में कासरगोड जिले के मंजेश्वर में एक नाबालिग लड़की को उठाकर सड़क पर फेंकने के आरोप में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह भयावह घटना आज सुबह उस समय हुई जब आठ वर्षीय बच्ची मदरसे के बाहर अपने रिश्तेदार के आने का इंतजार कर रही थी।

पुलिस ने कहा कि स्थानीय निवासी आरोपी अबूबकर सिद्दीकी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना तब सामने आई जब स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की उसके रिश्तेदारों ने जांच की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोपी सिद्दीकी को उस लड़की की ओर जाते हुए देखा जा सकता है, जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी।

In a shocking incident, a 9-year-old girl was thrown away by a man in #Kerala's Kasargod. The incident was captured on CCTV. #Shocking#NewsMopic.twitter.com/8KvDes5fGo