कर्नाटक: बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक के ड्रम में मिली महिला की लाश, 3 महीने में तीसरी बड़ी घटना

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक महिला की प्लास्टिक के ड्रम में लाश मिली। पुलिस के मुताबिक, महिला की हत्या की गई है और फिर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है।

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि बेंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल (एसएमवीटी) रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास एक ड्रम के अंदर महिला का शव मिला है। कर्नाटक पुलिस अधीक्षक (रेलवे) एसके सौम्यलता ने कहा कि मृतका की उम्र लगभग 32-35 साल के बीच थी। महिला की पहचान अभी होनी बाकी है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

बता दें कि ये घटना बेंगलुरु में पहली बार नहीं है इससे पहले पिछले साल के अंत में इसी तरह के दो मामले और सामने आए थे।

Bengaluru | Body of an unidentified woman was found inside a plastic drum found lying at SMVT railway station last night. CCTV footage of three people carrying the drum and leaving it at the railway station is being examined by police. pic.twitter.com/60asyYWbVI