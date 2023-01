Santro Ravi: कर्नाटक का सत्ता दलाल मंजूनाथ उर्फ सैंट्रो रवि गुजरात में हुआ गिरफ्तार

Highlights एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, वह बार-बार कर्नाटक में अपना ठिकाना बदल रहा था गुजरात की एक स्थानीय अदालत से ट्रांजिट वारंट हासिल करने के बाद उसे कर्नाटक लाया जाएगा

अहमदाबाद: के.एस. मंजूनाथ उर्फ 'सैंट्रो रवि' को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। मंजूनाथ एक कथित मानव तस्कर है जो सैंट्रो रवि नाम से मशहूर है। हालांकि उसका कोड नेम विभिन्न देशों की महिलाओं के लिए अलग-अलग तरह की गाड़ियों के नाम पर आधारित है। कर्नाटक में राजनीतिक दलों के शीर्ष राजनेताओं और मंत्रियों के साथ उसके कथित लिंक होने की बात भी सामने आई है। आरोपी कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा के कई राजनेताओं के साथ पुलिस तबादलों और संबंधों में अपनी कथित भूमिका को लेकर विवादों में है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, वह बार-बार कर्नाटक में अपना ठिकाना बदल रहा था। बाद में उन्होंने अपना मोबाइल फोन बदलना शुरू किया और राज्य से बाहर चला गया। गुजरात में बेस शिफ्ट करने से पहले वह पहले केरल गया, जहां से हमारी टीमों ने उसे उठाया। पुलिस अधिकारी ने कहा, सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। गुजरात की एक स्थानीय अदालत से ट्रांजिट वारंट हासिल करने के बाद उसे कर्नाटक लाया जाएगा।

रवि की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि राज्य पुलिस ने कथित जालसाज सैंट्रो रवि को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उनकी गिरफ्तारी से सभी अटकलों पर विराम लग गया है। आरोपी सैंट्रो रवि के खिलाफ मैसूर में उसकी पत्नी ने एक मामला दायर किया है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि 2019 में उसे नशीला पदार्थ दिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया और शादी के लिए मजबूर किया गया।

The State police have succeeded in arresting the alleged fraudster, Santro Ravi. With his arrest, all speculations have been put to rest: Karnataka Home Minister Araga Jnanendra



