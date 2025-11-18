38 साल की दिव्यांशी ने सभी को ठगा?, 10 से अधिक खाते में करोड़ रुपये, 2 बैंक प्रबंधकों और 2 पुलिसकर्मियों से शादी की, दर्जन से अधिक लोगों का शोषण, दुष्कर्म बताकर लूटा
November 18, 2025
Kanpur: शादी के नाम पर अधिकारियों को मोहपाश में फंसाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में दिव्यांशी (38) को मंगलवार को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, ‘ठग दुल्हन’ दिव्यांशी बैंक प्रबंधकों, पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाती थी। ग्वालटोली थाने में तैनात उपनिरीक्षक आदित्य कुमार लोवच ने अपनी पत्नी दिव्यांशी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आदित्य ने शिकायत में बताया कि शादी (17 फरवरी 2024) के तुरंत बाद दिव्यांशी बार-बार यूपीआई ऐप डिलीट करती थी और ड्यूटी के दौरान रुपये मांगती थी। शिकायत में अधिकारी ने आरोप लगाया कि संदेह होने पर जब उसके फोन की जांच की तो 10 से अधिक खातों में करोड़ों रुपये के लेन-देन का पता चला।
जिनमें कई सेवारत पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांशी ने दो बैंक प्रबंधकों और दो पुलिसकर्मियों से शादी की तथा एक दर्जन से अधिक लोगों का शोषण किया। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला संबंध बनाकर शादी करती थी और फिर दुष्कर्म या उत्पीड़न के झूठे मुकदमे दर्ज कराकर रुपये ऐंठती थी।
अधिकारी ने बताया कि दिव्यांशी के बैंक खातों में आठ करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेन-देन मिले हैं, जिनमें मेरठ रेंज के पुलिस अधिकारियों के भी नाम हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी महिला ने पहले भी तीन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म के झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें बाद में समझौता हो गया।
अधिकारी ने बताया कि कई अन्य प्राथमिकियां भी झूठी पाई गईं। पुलिस को संदेह है कि कुछ पुलिसकर्मी उसकी मदद कर रहे थे या पीड़ितों पर समझौते का दबाव डाल रहे थे। अधिकारी ने बताया, “यह एक संगठित गिरोह है। डिजिटल और वित्तीय सबूतों की पुष्टि के बाद और गिरफ्तारियां होंगी। फिलहाल जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।”