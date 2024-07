India Vs Sri Lanka: शौक में डूबे क्रिकेट फैंस, 'जॉन्टी' की पत्नी-बच्चों के सामने कर दी हत्या, श्रीलंका टीम के लिए कर चुके थे कप्तानी

Highlights भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी-20 मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रहे धम्मिका निरोशन की गोली मारकर हत्या कर दी गई धम्मिका निरोशन ने श्रीलंका के लिए अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए कप्तानी कर चुके हैं

India Vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी-20 मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा। लेकिन, इस मैच से पहले क्रिकेट के फैंस शौक में डूब गए हैं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रहे धम्मिका निरोशन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद से श्रीलंका में रहने वाले क्रिकेट फैंस शौक में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया।

Former U-19 Cricketer Dhammika Niroshan, also known as 'Jonty' (41) shot dead in front of his residence in the area of Kandewatte in Ambalangoda last night says Police Media Spokesperson #LKApic.twitter.com/agNmrhXa6u