VIDEO: 'मैं एक छात्र हूं, करणी सेना प्रमुख की हत्या में मेरी कोई भूमिका नहीं', आरोपी रोहित गोदारा ने जारी किया वीडियो जारी

Highlights वीडियो में रोहित गोदारा नाम का एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जयपुर पुलिस से अपील कर रहा है वीडियो में उसे यह कहते सुना जा सकता है कि गोगामेड़ी की हत्या के मामले में उसके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है इस हत्या को लेकर राजपूत समुदाय ने बुधवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रोहित गोदारा नाम का एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जयपुर पुलिस से अपील कर रहा है और दावा कर रहा है कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में उसके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है।

वीडियो में उन्होंने कहा, ''मैं रोहित गोदारा नाम का छात्र हूं और पढ़ाई कर रहा हूं। कल राजस्थान में जो घटना हुई, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर मुझे परेशान कर रहे हैं।'' हालांकि यह तुरंत सत्यापित नहीं किया जा सका कि जिस अकाउंट से वीडियो अपलोड किया गया था वह रोहित गोदारा का ही है या नहीं।

वहीं राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच जारी है। बदमाशों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा, "सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और उनके एक अंगरक्षक को गोली मार दी गई। हत्यारों के साथ आए एक आरोपी को भी गोली मारी गई, जिसकी मौत हो गई है। बदमाशों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है...हमने हरियाणा डीजी से बात की है और सहायता मांगी गई है।" उन्होंने कहा, ''रोहित गोदारा गिरोह ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।''

#WATCH | Rajput community members torch tyres as they protest against the murder of the national president of Rashtriya Rajput Karni Sena , Sukhdev Singh Gogamedi, at Seva Asaram Chowk in Udaipur #Rajasthan pic.twitter.com/oHGRKXrn0w

इस बीच करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को लेकर राजपूत समुदाय ने बुधवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया।

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मंगलवार को जयपुर में अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी ने मामले में तत्काल कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि जब तक जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आएगा, भीड़ बढ़ती रहेगी। कालवी ने सभी पार्टी नेताओं से एकजुटता से खड़े होने का आग्रह करते हुए कहा कि यह घटना राजनीतिक दलों से ऊपर है और हममें से हर कोई सरकार से मामले में त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है।

Karni Sena calls for 'Rajasthan Bandh' after Sukhdev Singh Gogamedi was gunned down in Jaipur at his home, by people posing as guests. Cops suspect gang rivalry. Gogamedi had formed Shri Rashtriya Rajput Karni Sena after he was expelled from Sri… pic.twitter.com/Ilyv5mOeIC