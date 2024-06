Hisar: प्यार, शादी और मर्डर, पार्क में पुलिस को मिली पति-पत्नी की लाश

Highlights पार्क में बैठे पति-पत्नी को गोलियों से भूना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने की थी शादी

Hisar: हिसार के हांसी में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक पार्क में बैठे पति-पत्नी को गोलियों से भून दिया गया। जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। हांसी के एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि हमें सूचना मिली कि एक पार्क में एक लड़के और लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पता चला है कि करीब 2 महीने पहले उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन उनके परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे।

Hisar: "We received information that a boy and a girl were shot and killed in a park. It is known that they had a love marriage about 2 months ago, but their families were against the marriage. As far as we know, two boys shot them and then fled. Further investigation is underway… pic.twitter.com/Fyit8FI40n