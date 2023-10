पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के बेटे की हत्या! कई दिनों से था लापता, सरेआम गोलीबारी का वीडियो वायरल

कराची: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि आतंकी हाफिज सईद के बेटे की हत्या हो गई है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों का समूह एक तरफ से आ रहा है कि तभी तेज गोलीबारी सरेआम होने लगती है इस गोलीबारी में एक शख्स को गोली लग जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है।

दावा है कि मरने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि हाफिज सईद का बेटा है जो कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के मोस्ट वांटेड आतंकवादी कैसर फारूक है।

हालांकि, वीडियो में किसी तरह के समय और तारीख का दावा नहीं किया गया है और न ही हमलावरों की कोई पहचान की गई है। बताया जा रहा है कि घटना को अज्ञात हमलावरों ने अंजाम दिया है।

⚡️⚡️Another Most Wanted LeT terrorist Qaiser Farooq gunned down by "unknown men" in Karachi, Pakistan.



Mufti Qaiser Farooq was one of the founding members of Lashkar-e-Tayyeba and a close associate of Global Terrorist Hafiz Saeed. pic.twitter.com/c4karhjsW5