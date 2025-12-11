Goa Nightclub Fire: अग्निकांड क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड, जानिए क्या है इसके मायने
By अंजली चौहान | Updated: December 11, 2025 09:32 IST2025-12-11T09:31:23+5:302025-12-11T09:32:13+5:30
Goa Nightclub Fire: लूथरा भाइयों के मामले में, जो पहले ही देश छोड़कर भाग गए हैं, उनके पासपोर्ट अस्थायी रूप से इनवैलिड कर दिए गए हैं, जिससे वे विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे।
Goa Nightclub Fire:गोवा में नाइट क्लब में आग लगने के आरोपी लूथरा ब्रदर्स पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए उनके पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए हैं। नाइटक्लब के मुख्य मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के थाईलैंड भागने के बाद गोवा पुलिस ने उनके पासपोर्ट निलंबित कर दिए हैं।
इसी नाइटक्लब में 6 दिसंबर को भीषण आग लगी थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।
विदेश मंत्रालय को गोवा सरकार से गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट के बारे में एक रिक्वेस्ट मिली है। यह कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों को फुकेट से आगे यात्रा करने से रोकता है और अधिकारियों का कहना है कि यह इंटरपोल की मदद से डिप्लोमेटिक चैनलों के ज़रिए उनके डिपोर्टेशन को सुरक्षित करने के भारत के अवसरों को मजबूत करता है।
लूथरा भाई घटना होने के कुछ ही घंटों बाद देश छोड़कर भाग गए थे, और सुबह-सुबह इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड चले गए थे। लूथरा भाइयों के खिलाफ पहले ही इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। बुधवार को, दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, जबकि उनके एक पार्टनर को नाइटक्लब में आग लगने के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। अदालत में, लूथरा के वकील ने इस दावे से इनकार किया कि वे देश छोड़कर भाग गए थे, और जोर देकर कहा कि वे एक बिजनेस मीटिंग के लिए यात्रा कर रहे थे।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भाई केवल लाइसेंसधारी थे और नाइटक्लब के असली मालिक नहीं थे। उन्होंने थाईलैंड से लौटने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए चार सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी थी - जिसे अदालत ने देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने अब उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार के लिए तय की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने अगली सुनवाई से पहले गोवा अधिकारियों से जवाब मांगा है।
इस बीच, गोवा पुलिस ने पहले ही अरपोरा में बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब से जुड़े पांच मैनेजरों और स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां यह भीषण आग लगी थी।