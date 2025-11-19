1000000 रुपये इनाम?, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई दिल्ली पहुंचा, एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट में पेशी

Highlights बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया। अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने बिश्नोई के प्रत्यर्पण के बारे में दो प्रस्ताव भेजे थे। जांच एजेंसियों को सूचना मिली थी कि बिश्नोई को कनाडा में हिरासत में लिया गया है।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और करीबी सहयोगी अनमोल बिश्नोई को दिल्ली पहुंचते ही कस्टडी में ले लिया। अधिकारी ने कहा कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने के बाद गिरफ्तार किया गया, विशेष अदालत में ले जाया जाएगा। 2022 से फरार अमेरिका में रहने वाला अनमोल बिश्नोई अपने जेल में बंद भाई लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आतंकी सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है। 2020-2023 की अवधि के दौरान देश में विभिन्न आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में नामित आतंकवादी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की सक्रिय रूप से सहायता की थी, अनमोल के खिलाफ मार्च 2023 में आरोपपत्र दायर किया था।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी। बिश्नोई अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के आवास पर गोलीबारी से संबंधित मामले में वांछित आरोपी है। अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने बिश्नोई के प्रत्यर्पण के बारे में दो प्रस्ताव भेजे थे।

उन्होंने बताया कि गैंगस्टर के खिलाफ देशभर में कई मामले दर्ज हैं और केंद्र सरकार यह तय करेगी कि उसे पहले किस एजेंसी की हिरासत में भेजा जाए। अधिकारी ने बताया कि यह एक बहु-एजेंसी अभियान था और भारत लाए जाने के बाद मुंबई पुलिस भी अपने मामलों में उसकी हिरासत मांगेगी। इस महीने की शुरुआत में जांच एजेंसियों को सूचना मिली थी कि बिश्नोई को कनाडा में हिरासत में लिया गया है।

पता चला था कि वह अक्सर अमेरिका से कनाडा आता जाता रहता था। अधिकारी ने बताया कि उसके पास कथित तौर पर एक रूसी पासपोर्ट था, जो उसने जाली दस्तावेज़ों के आधार पर हासिल किया था। पिछले साल नवंबर में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने उस पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 2022 में गोली मारकर की गई हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। राकांपा नेता और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने बताया कि उन्हें एक ईमेल मिला है जिसमें बताया गया है कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से "निकाल" दिया गया है। पूर्व विधायक ने कहा, ‘‘इसका मतलब है कि वह अमेरिका में नहीं है।

उसे भारत लाकर उसके अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।’’ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 की रात उनके बेटे जीशान के बांद्रा स्थित कार्यालय के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल के बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई (जो जेल में है) के गिरोह से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

