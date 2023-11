Fire on Diwali: दीपावली पर "दोहरा शतक", रात 10 से 11 के बीच सबसे ज्यादा कॉल

Highlights दिवाली के मौके पर दिल्ली में भारी मात्रा में पटाखे छोड़े गए फायर विभाग को इस साल 208 आग की कॉल प्राप्त हुई सदर बाजार के डिप्टीगंज के गोदाम में बड़ी आग की घटना हुई

Delhi Fire Services: राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के द्वारा पटाखों पर पूर्ण रूप से बैन लगाया गया था। लेकिन दिवाली के मौके पर दिल्ली में भारी मात्रा में पटाखे छोड़े गए। जिसके चलते कई जगहों पर आगे लगने की घटनाएं हुई। दिल्ली फायर विभाग के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि आग लगने की घटना जितनी पिछले साल हुई थी, इस साल भी ऐसी ही रही है।

#WATCH | On fire-related calls on Diwali in Delhi, Atul Garg, Director, Delhi Fire Services says, "No casualty was reported in any fire incident on this Diwali. A total of 208 fire-related calls including 22 firecrackers-related calls were received yesterday. Only one major… pic.twitter.com/FQES8rsQVl