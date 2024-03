एल्विश यादव ने कबूला अपना जुर्म, रेव पार्टी में कराते थे सांपों के जहर की व्यवस्था: रिपोर्ट

Highlights यूट्यूबर एल्विश यादव ने गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म कबूला एल्विश ने कहा कि वो सांपों का जहर का बड़ी मात्रा में रेव पार्टियों में व्यवस्था कराता- रिपोर्ट रविवार को यानी 17 मार्च, 2024 को एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया

Elvish Yadav: यूट्यूबर एल्विश यादव ने गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि वो सांपों का जहर का बड़ी मात्रा में रेव पार्टियों में व्यवस्था कराता है। रविवार को यानी 17 मार्च, 2024 को एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने इस केस में उन्हें गुरुग्राम से किया हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें 24 घंटे के भीतर जज के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पास हुआ। फिर, एल्विश को नोएडा पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर की जिला कारागार में भेज दिया गया।

दूसरी तरफ एनडीटीवी के सूत्रों द्वारा बात बाहर निकल के आ रही है कि एल्विश ने सांपों के जहर और सांप की व्यवस्था कराने की बात कबूली। पोर्टल की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यूट्यूबर ने यह भी स्वीकार किया कि वह अलग-अलग रेव पार्टियों में आरोपियों से मिला था और उनके संपर्क में था। इस बीच बताते चले कि एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी 2 और बिग बॉस 17 भी जीत चुके हैं।

फरवरी 2024 में, यह रिपोर्ट आने के कुछ दिनों बाद कि एल्विश कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) ने रेव पार्टी में जब्त किए गए नमूनों में सांप के जहर की मौजूदगी पाई, उन्होंने मीडिया और उनसे सवाल करने वालों की आलोचना करने के लिए एक वीडियो भी साझा किया।

इस वीडियो में एल्विश यादव कहते नजर आ रहे थे कि मीडिया उनके पीछे हैं और वो जो कुछ करते हैं उसे वे सभी कवर करते हैं। इसके साथ उन्होंने सभी आरोपों को नकारते दिखे थे, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर कोई साबित कर देता है तो वो नंगा होकर नाचुंगा।

सांसद मेनका गांधी से इस केस में क्या है लिंक

भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी से जुड़े एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स से मिली जानकारी के आधार पर, नोएडा पुलिस ने 3 नवंबर को एक ऑपरेशन चलाया और सांप का जहर बेचने वाले रैकेट में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार किया। एल्विश का नाम सामने आने के बाद उन्होंने दावा किया कि इस रैकेट में उनकी कोई भूमिका नहीं है और मेनका गांधी उन्हें गलत तरीके से फंसा रही हैं।

