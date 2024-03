एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, सांपों के जहर वाले मामले में हुए अरेस्ट

Highlights सांपों के जहर वाले मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर को हिरासत में लिया सूत्रों के मुताबिक, नोएडा पुलिस उस पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है

गुरुग्राम: नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि एल्विश यादव की गिरफ्त सांपों के जहर वाले मामले में हुई है। नोएडा पुलिस एल्विश यादव से पूछताछ कर रही है। पिछले दिनों पुलिस ने सांपों के जहर वाले मामले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था।

सामने आई खबरों के मुताबिक, माना जा रहा है कि यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन होना संभव है। अभी नोएडा पुलिस नोएडा स्थित सर्फाबाद गांव में स्थित फार्म हाउस में एल्विश को पूछताछ के लिए ले जा रही है। इससे पहले एल्विश के खिलाफ गुरुग्राम और गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया।

Noida Police arrests YouTuber and Bigg Boss OTT 2 winner Elvish Yadav. He will be presented in the Court today: DCP Noida Vidya Sagar Mishra



Further details awaited.



