Delhi Murder: पंजाबी बाग में प्रेम का खूनी खेल, प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद को भी मारी गोली

Delhi Murder: पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में शनिवार को 24 वर्षीय एक युवती की उसके 'प्रेमी' ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि पुलिस को दोपहर में सूचना मिली कि पंजाबी बाग के ओल्ड स्लम क्वार्टर स्थित एक मकान में दो लोग घायल अवस्था में पड़े हैं। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार एक कमरे वाले मकान के अंदर एक महिला गद्दे पर लेटी हुई मिली और उसके सिर पर गोली लगने का निशान लग रहा था।

महिला ने हाल में तलाक लिया था। महिला को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उसी मकान के एक अन्य कमरे में एक व्यक्ति, छाती पर गोली लगने के निशान के साथ पाया गया। उस व्यक्ति की पहचान 25 वर्षीय नीरज के रूप में हुई।

नीरज को तुरंत नजदीक के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह एकतरफा प्रेम का मामला प्रतीत होता है। अधिकारी ने बताया कि गोली चलने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

Web Title: Delhi Woman shot dead by her lover in Punjabi Bagh then himself