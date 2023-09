Delhi PG Fire: मुखर्जी नगर पीजी में आग, 35 लड़की को सुरक्षित निकाला, देखें तस्वीरें और वीडियो

Highlights लगभग 35 लड़कियां थीं, सभी सुरक्षित हैं। अतुल गर्ग ने कहा कि हम अभी भी वहां मौजूद है। राहत और बचाव को तेज कर दिया गया है।

Delhi PG Fire: दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक गर्ल्स पीजी हॉस्टल में आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस ने कहा कि दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्य अग्निशमन सेवा अधिकारी अतुल गर्ग ने कहा कि हालात नियंत्रण में, कोई हताहत नहीं और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया।

#WATCH | Atul Garg, Delhi Fire Service Director says "We got a call at 5:45 pm that a fire broke out at a Girls hostel. A total of 20 fire tenders were sent. The rescue operation continued for 1.5 hours and all the girls were safely rescued. Fire has been doused and there is no…

दिल्ली के मुख्य अग्निशमन सेवा अधिकारी अतुल गर्ग ने मुखर्जी नगर पीजी में आग लगने की घटना के बारे में कहा कि वहां लगभग 35 लड़कियां थीं, सभी सुरक्षित हैं। अतुल गर्ग ने कहा कि हम अभी भी वहां मौजूद है और राहत और बचाव को तेज कर दिया गया है।

#UPDATE | The fire is completely extinguished, there were around 35 girls and all are safe, it seems that the fire started from a meter board installed near the staircase and spread to the upper floors, the building (G+3) has only 1 staircase: Delhi Fire Services



(Pic Source:…

उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक अपार्टमेंट में महिलाओं के ‘पेइंग गेस्ट’ (पीजी) केंद्र में बुधवार शाम को आग लग गई। शहर के अग्निशमन सेवा प्रमुख ने कहा कि सभी 35 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

अग्निशमन विभाग के अनुसार, उन्हें शाम 7.47 बजे सिग्नेचर अपार्टमेंट में आग लगने की सूचना मिली और उसने दमकल की 20 गाड़ियों को मौके पर भेजा। दिल्ली के मुख्य अग्निशमन सेवा अधिकारी अतुल गर्ग ने कहा, ‘‘हालात नियंत्रण में है तथा कोई हताहत नहीं हुआ और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। वहां लगभग 35 लड़कियां थीं और सभी सुरक्षित हैं।’’ उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आग सीढ़ी के पास लगे मीटर बोर्ड से शुरू हुई और ऊपरी मंजिल तक फैल गई। उन्होंने कहा कि इमारत में भूतल और तीन मंजिलें और हैं। गर्ग ने कहा कि इसमें केवल एक सीढ़ी है और छत पर एक रसोईघर है।

#WATCH | Delhi: On fire at a Women's PG Hostel in Mukherjee Nagar, DCP, North West District Jitender Kumar Meena says, "We received a fire incident call at 7.45 pm that there is a fire in a PG. Local police and fire brigade reached the spot shortly. All the students have been…

