Delhi: नांगलोई में दिनदहाड़े फायरिंग, मिठाई की दुकान पर हमला; दहशत में जनता

Nangloi Shooting: दिल्ली के बाहरी इलाके नागलोई से एक सनसनीखेज खबर आई है। शनिवार, 28 सितंबर को नागलोई के व्यस्त बाजार में दिन दहाड़े गोलियां चली। ओपन फायरिंग के कारण पूरे मार्केट में अफरा-तफरी मच गई, जिससे लोग जान बचाकर भागने लगे।

बताया जा रहा है कि फायरिंग नांगलोई के जनता मार्केट में रोशन स्वीट्स की दुकान में हुई। जिससे दुकानदारों और विक्रेताओं में दहशत फैल गई। हालांकि, गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है।

Delhi: Gunfire erupted at Roshan Sweets in the Janata Market, Nangloi, in the Outer District pic.twitter.com/v33bBioaIx