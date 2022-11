श्रद्धा मर्डर केस: आफताब की गाड़ी पर तलवार से हमला, आरोपी को जान से मारने की कोशिश, देखें वीडियो

नई दिल्ली: श्रद्धा वालकर मर्डर केस में सोमवार की शाम को आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को ले जा रहे दिल्ली पुलिस के वाहन पर तलवार से हमला करने की कोशिश की गई है। हमलावर खुद को हिन्दू संगठन का सदस्य बता रहे हैं। ये सबकुछ मीडिया के सामने हो रहा था। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला को ले जा रही पुलिस वैन पर तलवार लेकर कम से कम 2 लोगों ने हमला किया, जो हिंदू सेना से होने का दावा करते हैं। यह सब दिल्ली के रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लैब कार्यालय के बाहर हुआ।

#WATCH | Police van carrying Shradhha murder accused Aftab Poonawalla attacked by at least 2 men carrying swords who claim to be from Hindu Sena, outside FSL office in Delhi pic.twitter.com/Bpx4WCvqXs